Musikstar Gloria Gaynor wohnt in einer Art "Golden Girls"-WG

Die amerikanische Sängerin Gloria Gaynor lebt nach eigenen Worten mit einer Freundin in einer WG. "Ich bin allein, aber ich lebe nicht allein. Meine beste Freundin, eine andere Geschiedene, und ich, wir leben zusammen", sagte die 81-Jährige der Zeitschrift Bunte. Sie kochten gemeinsam und verbrächten den Tag zusammen, sagte Gaynor weiter. "Meine Nichte wohnte eine Weile bei uns und nannte uns die 'Golden Girls'."

Gaynor war dem Bericht zufolge von 1979 bis 2005 mit ihrem Manager Linwood Simon verheiratet. Wie sieht es bei ihr aktuell mit der Liebe aus? "Ich habe gerade keine neue Liebe, bin aber offen für was auch immer Gott für mich bereithält. Ich fühle, irgendetwas wird kommen, aber Gott mag es, uns hin und wieder zu überraschen", sagte die Sängerin.