Musiker Tim Bendzko: "Habe das Gefühl, dass uns unser Hirn einen Streich spielt"

Der deutsche Popmusiker Tim Bendzko (40) empfindet es als rätselhaft, dass viele nostalgisch auf die Vergangenheit blicken und sich diese zurückwünschen. "Ich habe das Gefühl, dass uns unser Hirn einen Streich spielt, sich nur die Rosinen rauspickt und wir alles, was nicht so gut war, einfach wegdrückt", sagte Bendzko. "Die Vergangenheit verspricht Sicherheit und ein besseres Leben. Aber es ist, glaube ich, ein Trugschluss."

Meist würden alte Muster dazu führen, die gleichen Fehler immer wieder zu machen - sowohl im Persönlichen als auch gesellschaftlich. "Gefühlt wird alles immer freier und offener und dann kommen plötzlich wieder die Stimmen, die uns erklären, dass wir doch bitte alle davor eigentlich Angst haben sollten."