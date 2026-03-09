Stars

Musik-Superstar war zuhause: Schüsse auf das Haus von Rihanna in Los Angeles

Die Polizei nahm eine um die 30 Jahre alte Frau fest.
09.03.2026, 09:22

Rihanna mit hochgesteckten Haaren und auffälligen Ohrringen blickt zur Seite.

Auf das Haus von Musik-Superstar Rihanna in Los Angeles ist geschossen worden. Die Sängerin sei zu Hause gewesen, es sei aber niemand verletzt worden, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Polizei in Los Angeles. Eine um die 30 Jahre alte Frau sei nach dem Vorfall am Sonntagnachmittag (Ortszeit) festgenommen worden. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Die auf Barbados geborene Rihanna gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt. Die Sängerin und Unternehmerin ist seit einigen Jahren mit dem US-Rapper A$AP Rocky zusammen, das Paar hat drei Kinder.

