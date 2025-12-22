Moritz Bleibtreu feiert Silvester nicht ohne "Dinner for one"

Schauspieler Moritz Bleibtreu (54) kann sich einen Silvester-Abend ohne den Kultsketch "Dinner for One" nicht vorstellen.

"Ich würde es fast schon als schlechtes Omen empfinden, wenn ich ihn mal nicht gucken würde", sagte er dem Münchner Merkur. "Schon in meiner Kindheit und Jugend war es absoluter Standard, und ich dachte damals: Das ist überall so, das ist ein weltweites Phänomen." Erst später habe er begriffen, dass es nicht so ist.