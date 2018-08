Morgan Miller: Letztes Foto mit ihrer sterbenden Tochter

Ertrinken ist häufigste Todesursache bei Kindern

Mit dem Bild ihres sterbenden Kindes will Morgan so vielen Eltern wie möglich das unfassbare Leid ersparen, das sie und ihr Mann in den letzten zwei Monaten durchmachen mussten. Das Foto von Emelines letzten Stunden im Krankenhaus ist nichts für schwache Nerven, denn es zeigt Mutter und Tochter unmittelbar nach dem Unfall. Dazu schrieb die 31-Jährige: "Ich wünsche, ich hätte nur noch einen Tag gehabt, um dich zu halten, aber bis dahin gib mir die Stärke, um Bewusstsein zu schaffen, mein Herz. Ich habe dir in dem Moment gesagt, dass du noch immer die Welt verändern kannst, dass du noch immer Berge versetzen kannst. Jeder Schritt, den wir machen, ist wegen dir und Levi. Dein Fußabdruck wird für immer auf dieser Welt bleiben. Ich liebe dich, meine kleine Tochter."