Mötley Crüe-Star Vince Neil: Privatjet kollidierte mit Flugzeug, eine Person verstorben

Der Privatjet des US-Musikers Vince Neil stieß während der Landung mit einem anderen Flugzeug zusammen. Eine Person kam Medienberichten zufolge bei dem Unfall ums Leben, mehrere Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, so das People-Magazin unter Berufung auf Behörden. Neil, Mitglied der Band Mötley Crüe , war selbst nicht an Bord.

Ein Sprecher Neils ließ verlautbaren: "Um 14:39 Uhr Ortszeit hat ein Learjet-Flugzeug Modell 35A im Besitz von Vince Neil versucht, auf dem Scottsdale Airport zu landen. Aus bislang unbekannten Gründen kehrte das Flugzeug von der Piste ab und kollidierte mit einem anderen geparkten Flugzeug. An Bord von Herrn Neils Flugzeug befanden sich zwei Piloten und zwei Passagiere", heißt es in dem Statement, das auf dem offiziellen Instagram-Account der Band veröffentlicht wurde. "Genauere Details zur Kollision liegen nicht vor, da (...) es sich eine laufende Untersuchung handelt."

Dem Magazin US Weeky zufolge handelt es sich bei der verstorbenen Person um den Pilot der Maschine. Neils Partnerin habe sich im Flugzeug befunden, sie sei verletzt worden.

Über Mötley Crüe

Mit auffälligem Make-up viel Haarspray, engen Leder- und Spandexhosen und krachendem Hardrock startete Mötley Crüe in den frühen 80er-Jahren in Hollywood durch. Auf dem berühmten Sunset Strip in Hollywood machten Vince Neil, Mick Mars, Nikki Sixx und Tommy Lee in Clubs wie dem "Roxy", dem "Rainbow" oder dem "Whisky A Go Go" die Plattenfirmen auf sich aufmerksam und wurden zu Weltstars.

Die US-Hardrocker, die 2015 ihre Abschiedstournee gaben, nur um sich drei Jahre später zurückzumelden, waren zuletzt auch musikalisch umstritten. Bei Konzerten versagte Sänger Neil die Stimme. Ihre 2024 veröffentlichten neuen Songs bewerteten Kritiker als eintönig und uninspiriert.