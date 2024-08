Model, Tänzerin - jetzt auch Sängerin: Anna Ermakovas erstes Album

Viele Jahre lang war Anna Ermakova in erster Linie "die Tochter von". Ihrem Vater Boris Becker wie aus dem Gesicht geschnitten, sahen viele wohl zuerst das Tennis-Idol. Das hat sich zunehmend geändert. Die inzwischen 24-Jährige arbeitet als Model, tanzte sich in der RTL-Show "Let's Dance" in die Zuschauerherzen. Nun will sie auch als Sängerin Karriere machen. Am Freitag (9. August) erscheint ihr erstes Album mit dem Titel "Behind Blue Eyes".