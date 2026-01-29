Model Marcus Schenkenberg rockt jetzt als Boyband-Star

Drei in die Jahre gekommene, ehemals bekannte Männermodels wollen ihren längst vergangenen Ruhm wiedererlangen und gründen, inspiriert von den Boybands, eine Männerband. Und dabei werden sie gezwungen, sich mit ihren eigenen Schwächen und mit den gesellschaftlichen Ansichten über Männlichkeit und Altern auseinanderzusetzen. Darum geht’s in der selbstironischen Mockumentary „A-Men To That“, die jetzt beim Filmfestival in Göteborg gezeigt wurde.

Hauptrolle für Schenkenberg Und mittendrin ist Marcus Schenkenberg (57), der in den 1990er und frühen 2000er-Jahren als bestbezahltes männliches Topmodel der Welt galt. Bekannt wurde er 1991 durch die Jeans-Kampagne für Calvin Klein.

Er versuchte sich aber auch als Schauspieler, hauptsächlich in kleineren Rollen. In „A-Men To That“ spielt er aber neben Rafael Edholm (59) und Knut Berggren (55) eine Hauptrolle.

Und die drei singen auch tatsächlich selbst. Schenkenberg hat ja bereits 2019 in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ als „Eichhörnchen“ bewiesen, was er stimmlich drauf hat. Die Idee zu diesem Film würde auf wahren Begebenheiten basieren, wie Schauspieler, Regisseur und Model Rafael Edholm in der TV-Show Nyhetsmorgon erzählt. Er fand nämlich, dass es an einer „Männerband“, die Musik für Mütter macht, fehlen würde, und kontaktierte Schenkenberg und Berggren für dieses Projekt.

Nur: Die Musikproduzenten waren von dieser Idee wenig begeistert. „Dann stellte sich heraus, dass ich Regisseur bin, und als ich sie bat, Filmmusik zu machen, waren sie plötzlich ganz Ohr. Wir hatten die Aufmerksamkeit aller. Jetzt gab es nur noch ein Problem – wir mussten einen Film drehen“, erzählte Eldholm. „Das könnte jetzt das Ende dieser Karrieren sein. Das fühlt sich oft wie kreativer Selbstmord an“, meinte er lachend.

Die drei planen jetzt, mit der Musik auch außerhalb des Films weiter zu machen. „Ich finde die Musik wirklich gut. Wir stehen ja erst am Anfang. Wir werden noch viele weitere Songs schreiben, das macht Spaß“, sagt Schenkenberg dazu. Sie möchten zukünftig auch bei Musikfestivals auftreten und auf Tournee gehen.