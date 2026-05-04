Model Ashley Graham: Abnehmspritze wird nicht ganze Gruppe von Frauen auslöschen

US-Model Ashley Graham sieht gerade schwierige Zeiten für die Körperakzeptanz-Bewegung. "Das ist wirklich entmutigend", sagte die 38-Jährige dem Magazin Marie Claire. "Es gab eine Bewegung hin zu Körperakzeptanz, Positivität und der Idee, dass jeder so sein darf, wie er möchte. Und jetzt geht es wieder in die völlig entgegengesetzte Richtung, was sich wie ein Schlag ins Gesicht für die Frauen anfühlt, die das Gefühl hatten, eine Stimme zu haben."

"GLP-1-Präparate sind eine Modeerscheinung"

Doch auch den aktuellen Trend von Abnehmspritzen und wieder zunehmend einheitlich sehr schlanken Körpern auf den Laufstegen sieht Graham nicht als völligen Rückschritt. "GLP-1-Präparate sind eine Modeerscheinung", erklärte das Model, das sich seit vielen Jahren für Selbstakzeptanz und gegen ausgrenzende Schönheitsideale einsetzt. "Ich weiß, dass es Frauen gibt und auch weiterhin geben wird, die für immer als Plus-Size gelten." Graham resümiert: "Dieses Medikament wird nicht eine ganze Gruppe von Frauen auslöschen." Auch habe sich in der Modebranche doch insgesamt einiges für Frauen mit großen Größen getan.