Mit Maske am Strand: Welche Promi-Dame ist hier so vorbildlich?

Garner gilt als Unterstützerin des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden, der sich bei seinen Auftritten auch immer mit Maske zeigt.

So hatte Garner vergangenen Monat ein 20-mintüges Gespräch mit Bidens Ehefrau Jill Biden, mit der sie zuvor für die Charity "Save the Children" zusammengearbeitet hatte, auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht, in dem Garner betonte, "stolz" darauf zu sein, Jill Biden persönlich zu kennen.