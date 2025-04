Mit dieser Angewohnheit nervt David Beckham seine Familie: "Ermüdend"

"Ich bin so gut organisiert, dass es schon ermüdend wird. Einfach weil ich SO durchgeplant bin", sagte Beckham dem Promiportal Page Six zufolge im Rahmen eines Events in Miami Beach. "Manchmal nervt es meine Frau. Manchmal nervt es meine Kinder." Es sagte seiner Familie dann, dass "ohne Daddy nichts aufgeräumt und nichts organisiert wäre und auf vieles vergessen werden würde".