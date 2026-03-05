Mit 46 Jahren: Jeanette Biedermann erwartet erstes Kind

Na, das ist ja eine Überraschung! Die deutsche Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann ist schwanger und wird mit 46 Jahren zum ersten Mal Mama.

Mehr wird dazu aber nicht bekannt gegeben. "Das Management bittet darum, von weiteren Anfragen abzusehen und die Privatsphäre von Jeanette Biedermann zu respektieren", zitiert die Gala aus einer E-Mail.

Anfang 2025 hatten mehrere deutsche Medien unter Berufung auf auf Biedermanns Management berichtet, dass sie und ihr Ehemann, Gitarrist Jörg Weißelberg, sich getrennt haben sollen. Anfang 2005 waren sie sich nach einem Auftritt bei der chinesischen "Wetten, dass...?"-Show nähergekommen, schnell wurden sie ein Paar. 2008 trennten sie sich zwischenzeitlich.

2012 wurde im sächsischen Löbau geheiratet. "Nennt mich spießig, aber ich wollte unbedingt heiraten. Vielleicht, weil meine Eltern seit bald 40 Jahren ein so glückliches Ehepaar sind", hatte die Sängerin damals der Illustrierten Bunte gesagt. Gerade in Zeiten, wo eine Heirat kein Muss mehr sei, habe so ein Jawort etwas sehr Romantisches, fand die Sängerin. Jeanette Biedermann wurde 1999 mit der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt.