Hauptdarsteller und Hollywood-Ikone Tom Cruise befindet sich derzeit auf Promo-Tour und gibt in Interviews Einblicke in die nervenaufreibenden Dreharbeiten zum Film. Er verrät aber auch, wie es nach dem Ende der "Mission: Impossible"-Reihe mit seiner Karriere weitergeht. Folgt nun die Pension für den 62-Jährigen?

Mit "Mission: Impossible - The Final Reckoning" endet die erfolgreiche Action-Filmreihe mit Tom Cruise , die seit 1996 (natürlich mit Unterbrechungen) für Adrenalinpurzelbäume beim Publikum sorgt. Der finale Teil startet offiziell am 21. Mai im Kino, doch in vereinzelten Kinos ist er bereits zu sehen.

Für "Mission: Impossible - The Final Reckoning" drehte Cruise etwa eine eine längere Tauchszene, in der seine Figur Ethan Hunt ein U-Boot infiltriert. Wie er in einem Interview in der Tonight Show with Jimmy Fallon erzählt, hatte Cruise während des Drehs aufgrund der Unterwasserbeleuchtung mit eingeschränkter Sicht zu kämpfen. Er sei quasi "blind" an die Sache herangegangen, meint er zu Fallon.

"Werde Filme bis in meine 100er machen"

Cruise ist bekannt dafür, selbst die waghalsigsten und gefährlichsten Stunts in seinen Filmen selbst zu absolvieren. Aber wie lange möchte er das noch tun, immerhin ist er mittlerweile 62 Jahre alt. Plant er vielleicht sogar, in Pension zu gehen, jetzt, da die "Mission: Impossible"-Reihe abgedreht ist? Finanziell ausgesorgt hat Cruise ohnehin bereits seit vielen Jahren.

Mit dieser Art von Fragen wird Cruise immer wieder konfrontiert. In der Branchenfibel The Hollywood Reporter schiebt er den Gerüchten nun ein für alle mal einen Riegel vor: "Ich habe eigentlich gesagt, ich werde bis in meine 80er Filme machen. Die Wahrheit aber ist, ich werde sie bis in meine 100er machen."

Cruise liefert auch eine Erklärung nach, was er am Filmemachen so sehr liebe: "Die Zusammenarbeit mit den Filmemachern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, den Crews, den Menschen und den Kulturen, in denen wir gearbeitet haben, war auf so vielen Ebenen bereichernd. Alles, was ich über das Geschichtenerzählen, das Leben, Führung, Charaktere und jeden Aspekt des Filmemachens gelernt habe und weiterhin lerne [ist das, was ich liebe]", so Cruise.