"Miss World" kommt aus China

Die neue " Miss World" ist eine Chinesin: Bei dem internationalen Schönheitswettbewerb in der nordchinesischen Stadt Ordos wurde am Samstag Yu Wenxia zur neuen Schönheitskönigin gekürt. "Miss China" Yu setzte sich dabei gegen mehr als hundert Konkurrentinnen aus aller Welt durch. Ihre Vorgängerin, die Venezolanerin Ivian Sarcos, überreichte ihr die Krone im Dongsheng-Stadion der Millionen-Stadt. Ordos, deren Straßenzüge von zahllosen leerstehenden Hochhäusern geprägt sind, liegt in der Inneren Mongolei am Rande der Wüste Gobi.