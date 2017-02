Mirja du Mont (41) äußerte sich erstmals zur Trennung von ihrem Mann Sky (69). Das Model erzählte, dass ihre gesundheitlichen Probleme ein Mitgrund für das Ehe-Aus waren.

Mirja Du Mont über Trennungsgrund

"Mir ist das ganz eklatant klar geworden, als bei mir ein kleiner Tumor in der linken Brust entdeckt wurde", erzählte sie der Zeitschrift Bunte. Mehr verriet Mirja nicht über ihre Krankheit, sagte aber, dass sie noch immer alle sechs Monate zur Kontrolle müsse: "Das ist schon ein bisschen wie ein Damoklesschwert, das über einem hängt."

Im Zuge ihrer Erkrankung sei ihr klar geworden, dass sie ihr Leben ändern wolle: "Man fängt an, ganz genau hinzusehen, wie man lebt. Man bekommt Panik, Lebensangst gepaart mit Lebenshunger. Ich wollte das Leben nicht so an mir vorbeiziehen lassen."

Affären dementierte Mirja allerdings kategorisch: "Weder Sky noch ich hatten während unserer Ehe andere Partner."

Schauspieler Sky du Mont hatte erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass er und seine Frau die Scheidung eingereicht hätten. Der "Schuh des Manitu"-Darsteller gab an, dass er und Mirja im Guten auseinander gehen (dazu mehr).