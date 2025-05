Miriam Pielhau wäre heute 50 Jahre alt geworden

Die deutsche Fernseh- und Hörfunk-Moderatorin Miriam Pielhau hätte am 12. Mai ihren 50. Geburtstag gefeiert. In einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story erinnerte Pielhaus frühere Kollegin Eva Imhof an ihre verstorbene Freundin. "Du schöner Schmetterling, alles Liebe zum Fünfzigsten! Irgendwann feiern wir wieder zusammen. Du bist auf jeden Fall immer in unseren Gedanken", schrieb sie zu einem Foto eines Seeufers.