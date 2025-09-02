Millie Bobby Brown teilt erstes Foto ihrer Tochter
Vor kurzem gaben Millie Bobby Brown (21) und ihr Ehemann Jake Bongiovi (23) bekannt, ein Mädchen adoptiert zu haben. Diese Meldung sorgte für Überraschung, aber auch vielen Beglückwünschungen unter ihren Fans.
Nun gab Brown erstmals Einblick in ihr Leben als frischgebackene Mama – und veröffentlichte ein Foto des Babys. Oder zumindest beinahe.
Neues Leben als Mama und Papa
Auf Instagram teilte der "Stranger Things"-Star mit ihren 64,4 Millionen Followern (Stand: 2. Septembr 2025) mehrere aktuelle Fotos aus ihrem Privatleben mit ihrem Ehemann und dem Familienzuwachs.
Ein Foto zeigt Bongiovi, wie er auf einen Privatjet zugeht – und eine Babytrage in der Hand hält. Das Baby ist aber auf dem Foto nicht zu sehen, dafür eine weiße Babydecke. Unter dieser ist, wenn man ganz genau hinsieht, das Baby zu erkennen.
Brown beschriftete die Reihe von Fotos mit drei Emojis, die ihre Elternzeit gut widerspiegeln: eine Babyflasche, einen Stern und ein gelbes Küken.
"Und dann waren es drei
"Diesen Sommer haben wir unser kleines Mädchen durch Adoption willkommen geheißen. Wir sind mehr als aufgeregt, in dieses wundervolle nächste Kapitel als Eltern gleichermaßen in Frieden und im Privaten zu beginnen", teilte Brown am 21. August auf ihrem Instagramkanal mit. Unterschrieben wurde der Post mit: "Und dann waren es drei."
2024 heiratete sie Jake Bongiovi, den Sohn von US-Rocker Jon Bon Jovi (63) - der nun Opa wurde. Erst im Frühjahr hatte sich Brown zu ihrem Kinderwunsch mit ihrem Mann Jake geäußert: "Ich will wirklich eine große Familie. Ich bin eins von vier Kindern. Er ist einer von vier. Es ist also definitiv in unserer Zukunft", sagte die Schauspielerin im Podcast der Schauspieler und Comedians Jason Bateman, Sean P. Hayes und Will Arnett.
Auch sagte sie, dass sie sich eine Adoption vorstellen könne - sogar noch im jungen Alter. Ihre Mutter sei 21 und ihr Vater 19 Jahre alt gewesen, als sie ihr erstes Kind bekamen.
