Millie Bobby Brown teilt erstes Foto ihrer Tochter

Vor kurzem gaben Millie Bobby Brown (21) und ihr Ehemann Jake Bongiovi (23) bekannt, ein Mädchen adoptiert zu haben. Diese Meldung sorgte für Überraschung, aber auch vielen Beglückwünschungen unter ihren Fans. Nun gab Brown erstmals Einblick in ihr Leben als frischgebackene Mama – und veröffentlichte ein Foto des Babys. Oder zumindest beinahe.

Neues Leben als Mama und Papa Auf Instagram teilte der "Stranger Things"-Star mit ihren 64,4 Millionen Followern (Stand: 2. Septembr 2025) mehrere aktuelle Fotos aus ihrem Privatleben mit ihrem Ehemann und dem Familienzuwachs. Ein Foto zeigt Bongiovi, wie er auf einen Privatjet zugeht – und eine Babytrage in der Hand hält. Das Baby ist aber auf dem Foto nicht zu sehen, dafür eine weiße Babydecke. Unter dieser ist, wenn man ganz genau hinsieht, das Baby zu erkennen. Brown beschriftete die Reihe von Fotos mit drei Emojis, die ihre Elternzeit gut widerspiegeln: eine Babyflasche, einen Stern und ein gelbes Küken.