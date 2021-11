Milliarden-Erbin traut sich: Einblicke in die wohl opulenteste Hochzeit des Jahres

Es war eine der wohl exklusivsten und luxuriösesten Hochzeiten des Jahres 2021: Künstlerin und Model Ivy Love Getty, die Urenkelin von J. Paul Getty und eine der Erbinnen des von ihm angehäuften Ölvermögens, hat sich am Wochenende mit dem Fotografen Tobias Alexander Engel getraut. Geheiratet wurde mit jeder Menge Prunk und Pomp in der City Hall in San Francisco.

Braut trug zwei verschiedene Hochzeitskleider

Die 26-Jährige präsentierte sich an ihrem großen Tag nicht in einem, sondern in gleich zwei Brautkleidern. Zum Traualtar schritt Ivy Love Getty in einer Robe von John Galliano für Maison Margiela Haute Couture. Das maßgeschneiderte Kleid war alles andere als klassisch: Die bodenlange, semitransparente Hochzeitsrobe war mit silbernen Spiegel-Elementen in Blumenoptik geschmückt. Ein hauchdünner Schleier rundete den Brautlook ab. Dazu trug Getty Christian Louboutin Schuhe, die ebenfalls in Zusammenarbeit mit Designer John Galliano entstanden sind. Ihren Schmuck soll sich die Milliarden-Erbin laut Vogue aus der Sammlung ihrer prominenten Großmutter geliehen haben.