Wow, was für ein Ring: Miley Cyrus heizt Verlobungsgerüchte an
Nach ihren Beziehungen mit Schauspieler Liam Hemsworth und Sänger Cody Simpson ist Miley Cyrus seit 2021 mit Maxx Morando, Schlagzeuger der Rockband "Lilly", liiert.
Miley Cyrus: Ist das etwa ein Verlobungsring?
Aktuell wird darüber spekuliert, ob sich das Paar vielleicht verlobt haben könnte, nachdem Cyrus am Montagabend zusammen mit ihrem Freund die Premiere von "Avatar: Fire and Ash" im legendären Dolby Theatre in Los Angeles besucht hat.
Ein Detail stach bei dem Pärchen-Auftritt ins Auge: Aufmerksamen Fans fiel auf, dass Cyrus einen goldenen Ring am linken Ringfinger, den ein riesiger Diamant ziert, trug.
Das Schmuckstück hatte sie erstmals auf Fotos präsentiert, die sie anlässlich ihres 33. Geburtstags am 23. November auf Instagram geteilt hatte.
Cyrus' und Morandos Beziehung wurde im März 2022 bestätigt, als eine Quelle gegenüber Us Weekly erklärte: "Es ist eine neue Beziehung. Sie lernen sich momentan noch kennen. Sie haben viel Spaß und verbringen viel Zeit miteinander."
Seit ihrem Auftritt am Montagabend haben Spekulationen um eine mögliche Verlobung Fahrt aufgenommen, wie unter anderem Cosmopolitan und die Daily Mail berichten.
Ob Morando seiner Liebsten tatsächlich einen Antrag gemacht hat, haben die Sängerin und der Drummer bisher aber noch nicht offiziell kommentiert.
