Wow, was für ein Ring: Miley Cyrus heizt Verlobungsgerüchte an

Nach ihren Beziehungen mit Schauspieler Liam Hemsworth und Sänger Cody Simpson ist Miley Cyrus seit 2021 mit Maxx Morando, Schlagzeuger der Rockband "Lilly", liiert. Miley Cyrus: Ist das etwa ein Verlobungsring? Aktuell wird darüber spekuliert, ob sich das Paar vielleicht verlobt haben könnte, nachdem Cyrus am Montagabend zusammen mit ihrem Freund die Premiere von "Avatar: Fire and Ash" im legendären Dolby Theatre in Los Angeles besucht hat.

Ein Detail stach bei dem Pärchen-Auftritt ins Auge: Aufmerksamen Fans fiel auf, dass Cyrus einen goldenen Ring am linken Ringfinger, den ein riesiger Diamant ziert, trug.

Das Schmuckstück hatte sie erstmals auf Fotos präsentiert, die sie anlässlich ihres 33. Geburtstags am 23. November auf Instagram geteilt hatte.

