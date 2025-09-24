Fans Fassungslos: Miley Cyrus spricht von Karriere-Aus
Zusammenfassung
- Miley Cyrus äußert im Gespräch mit Pamela Anderson Zweifel an ihrer Zukunft als Popstar und denkt über ein mögliches Karriereende nach.
- Sie betont, dass sie keine Angst vor einem Karriere-Aus hat und offen für Veränderungen in ihrem Leben ist.
- Fans reagieren besorgt auf ihre Aussagen und hoffen, dass Cyrus weiterhin Musik macht.
Mit gerade einmal 32 Jahren hat der ehemalige Kinderstar Miley Cyrus mehr erreicht als die meisten zu träumen wagen. Die Sängerin, die im Alter von dreizehn Jahren durch die Disney-Serie "Hannah Montana" berühmt wurde zählt zu den bekanntesten Stimmen ihrer Generation.
Mit einer Aussage über ihre Zukunftspläne sorgt sie nun aber für Aufsehen. Im Gespräch mit Pamela Anderson für das CR Fashion Book verriet sie, vor einem möglichen Karriere-Aus keine Angst zu haben.
Miley Cyrus: 'Ist es immer noch das, was ich will?'"
Zwar sei sie dankbar für die Möglichkeiten, die sie hat. Doch so richtig scheint Cyrus nicht mehr von ihrem Popstar-Dasein überzeugt zu sein.
"Ich weiß das wirklich zu schätzen, denn ich mache die Dinge auf meine Weise – durch meinen ganz eigenen Prozess – und gestalte nicht nur die Schöpfung, die ich teile, sondern auch die Gestaltung meines Lebens ständig neu, erfinde sie neu und lasse mich neu inspirieren", erzählte Cyrus. "Neulich hatte ich tatsächlich diesen Moment, als ich im Bett lag und dachte: 'Wow, ich bin mit 11 Jahren wirklich auf einen Zug aufgesprungen und nie wieder ausgestiegen."
Cyrus' erste Schauspielrolle war die der Kylie in der Fernsehserie "Doc" ihres Vaters. Seitdem ging es mit ihrer Karriere steil bergauf.
"Ich habe mit elf eine Entscheidung getroffen und nie aufgehört", sinnierte die Musikerin über ihr Leben in der Öffentlichkeit.
"Ich bin diese tiefe Verpflichtung eingegangen und habe sie nie in Frage gestellt oder überprüft. Erst mit Ende 20, Anfang 30 begann ich neu zu bewerten: 'Ist es immer noch das, was ich will?'"
Bisher sei die Antwort immer "ja" gewesen, doch Cyrus gibt zu: "Ich habe keine Angst vor dem Tag, an dem es nein ist." Es könnte eine "Phase geben, in der mich das alles nicht mehr interessiert, und das ist okay."
Fans besorgt
Bei ihren Fans löste das Interview einen Sturm der Besorgnis aus. Auf X (ehemals Twitter) drücken zahlreiche User ihre Hoffnung aus, dass die Sängerin ihre Karriere nicht so bald an den Nagel hängt.
"Bitte sag' uns, dass du für immer singen willst. Wir brauchen dich, Miley!", schreibt etwa ein Nutzer. "Du machst mir Stress-Vibes, verlass uns niemals", schreibt ein anderer.
Kommentare