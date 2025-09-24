Fans Fassungslos: Miley Cyrus spricht von Karriere-Aus

Mit gerade einmal 32 Jahren hat der ehemalige Kinderstar Miley Cyrus mehr erreicht als die meisten zu träumen wagen. Die Sängerin, die im Alter von dreizehn Jahren durch die Disney-Serie "Hannah Montana" berühmt wurde zählt zu den bekanntesten Stimmen ihrer Generation.

Mit einer Aussage über ihre Zukunftspläne sorgt sie nun aber für Aufsehen. Im Gespräch mit Pamela Anderson für das CR Fashion Book verriet sie, vor einem möglichen Karriere-Aus keine Angst zu haben.

Miley Cyrus: 'Ist es immer noch das, was ich will?'"

Zwar sei sie dankbar für die Möglichkeiten, die sie hat. Doch so richtig scheint Cyrus nicht mehr von ihrem Popstar-Dasein überzeugt zu sein.

"Ich weiß das wirklich zu schätzen, denn ich mache die Dinge auf meine Weise – durch meinen ganz eigenen Prozess – und gestalte nicht nur die Schöpfung, die ich teile, sondern auch die Gestaltung meines Lebens ständig neu, erfinde sie neu und lasse mich neu inspirieren", erzählte Cyrus. "Neulich hatte ich tatsächlich diesen Moment, als ich im Bett lag und dachte: 'Wow, ich bin mit 11 Jahren wirklich auf einen Zug aufgesprungen und nie wieder ausgestiegen."