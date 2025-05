Miley Cyrus: Bein begann aufgrund "brutaler Infektion" zu zerfallen

So erzählte sie in der "Zane Lowe Show" unter anderem, dass sie während der Moderation von "Miley’s New Year’s Eve Party" mit Dolly Parton , die 2023 das neue Jahr einläutete, einen medizinischen Notfall erlitten hatte. "Mir ist eine Eierstockzyste geplatzt", erinnerte sich die Sängerin. Der Vorfall habe sie eigenen Angaben zufolge sogar dazu gebracht, darüber nachzudenken, sich aus dem Musikbusiness zu verabschieden.

Miley Cyrus hatte in letzter Zeit offenbar mit einer Reihe an gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Nachdem sie sich für Dreharbeiten zu einem Video für ihr Album "Something Beautiful" auf dem Hollywood Walk of Fame gewälzt hatte, musste sie bald darauf auf der Intensivstation behandelt werden.

"Der Arzt fragte: 'Haben Sie irgendeine Ahnung, warum Sie so eine schlimme Infektion an der Kniescheibe haben?' Und ich musste es ihm einfach erzählen", so der ehemalige "Hannah Montana-Star. Der Chirurg habe sie "ekelhaft" gefunden, scherzte Cyrus - und dass, obwohl er aufgrund seiner beruflichen Profession schon weitaus Schlimmeres gesehen und gehört habe.

"Sie öffnen Leichen und sehen in den Darm von Menschen", witzelte Cyrus, die das Video zu "Something Beautiful" mitten in der Nacht in Los Angeles gedreht hatte. Cyrus' Album "Something Beautiful" erscheint am 30. Mai.