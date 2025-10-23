Miley Cyrus schreibt "Avatar"-Song: "persönlich betroffen"

Für den dritten Teil der erfolgreichen "Avatar"-Filmreihe hat Popstar Miley Cyrus (32, "Flowers") einen Original-Song geschrieben.

Die Mitarbeit an "Avatar: Fire and Ash" ("Avatar: Feuer und Asche") habe für sie "tiefe Bedeutung", teilte die Sängerin auf Instagram mit. Sie sei persönlich von Feuer und dem Wiederaufbau aus der Asche betroffen gewesen. Sie dankte Regisseur James Cameron für die Gelegenheit, diese Erfahrung in "musikalische Medizin" zu verwandeln.

Die Filmthematik um Einheit, Heilung und Liebe habe sie tief berührt, so Cyrus. Bei verheerenden Waldbränden in Südkalifornien hatten Cyrus und ihr damaliger Lebenspartner Liam Hemsworth im November 2018 ihr Haus in den Flammen verloren. Damals brannten unter anderem auch die Häuser von Moderator Thomas Gottschalk und Schauspieler Gerard Butler ab.