Mike Tindall lästert über Sitzplatz hinter Harry bei Krönung

Als Ehemann von Queen-Enkelin Zara Tindall hatte Mike Tindall die Ehre, der zur Krönung von König Charles III. und Königin Camilla am 6. Mai in der Westminster Abbey persönlich beizuwohnen. Der ehemalige Rugby-Spieler begleitete seine Frau zum Königsgottesdienst, wo er in der Reihe hinter Prinz Harry saß. Und er sich sehr privilegiert fühlte, einen Platz in der Kirche zu haben, äußerte er jetzt auch seinen Frust bezüglich der Sitzordnung.

Mike Tindall lästert über Sitzordnung bei Krönung

In seinem Podcast "The Good, The Bad and The Rugby" sprach Mike Tindall mit Co-Moderator James Haskell über den großen Tag. In der Westminster Abbey saßen er und Zara Tindall in der vierten Reihe, hinter Prinz Harry und den Prinzessinnen Beatrice und Eugenie.