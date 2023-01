Mickey Rourke mit neuem Look: Ist beim Haarefärben etwas schiefgegangen?

Hollywoodstar Mickey Rourke ist ins neue Jahr mit einem neuen Look gestartet: Als er am Donnerstag diese Woche zusammen mit seinem Kumpel, Sänger Kris Kirstofferson, im Four Seasons in Beverly Hills zum Mittagessen ging, wurde der 70-Jährige mit einer neuen Haarfarbe gesichtet.

Mickey Rourke macht auf Jungspund

Die Daily Mail veröffentlichte Fotos vom neuen Style des Kult-Stars. Rourke, der sein Haar zuletzt natürlich ergraut trug, ist jetzt nach längerer Zeit wieder blond. Der Schauspieler trägt seine Haare zudem inzwischen wieder etwas länger.