Mick Jaggers Verlobte nach einem körperlichen Angriff "erschüttert und untröstlich"
Mick Jaggers Verlobte Melanie Hamrick hat einen traumatisches Erlebnis zu verkraften: Die Ballerina wurde sie im Londoner Nobelviertel Mayfair brutal angegriffen und ausgeraubt.
Melanie Hamrick nach Überfall "untröstlich"
Auf Instagram schildert die 38-Jährige den Vorfall. "Es fällt mir unglaublich schwer, das zu teilen, aber ich wurde heute Abend im Annabels Mayfair körperlich angegriffen", teilte die 38-Jährige ihren Followern mit. "Zwei Leute haben mich von hinten gepackt, und Gott sei Dank sind so viele hilfsbereite Menschen eingeschritten", erzählte Hamrick. Der Angriff soll sich vor dem exklusiven Mitgliederclub am Berkeley Square ereignet haben.
Jaggers Verlobte zeigt sich nach dem Überfall schockiert. "Ich bin erschüttert, traurig und untröstlich, dass Menschen einander so behandeln können", so Hamrick. Der Vorfall ereignete sich laut Daily Mail inmitten einer Reihe von Diebstählen in einigen der teuersten Geschäften Londons. Die Diebe sollen dem Bericht zufolge Luxusuhren, Handtaschen und Schmuck im Wert von Tausenden Pfunderbeutet haben.
Die Polizei hat zu dem Überfall auf Hamrick laut der britischen Zeitung bisher noch nicht Stellung genommen.Melanie Hamrick ist seit 2014 mit dem 82-jährigen Rolling-Stones-Frontman Mick Jagger liiert. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn namens Devereux. Hamrick bestätigte im April 2025, dass sie seit "zwei oder drei Jahren" verlobt seien, aber keine unmittelbaren Heiratspläne hätten.
