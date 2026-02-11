Mick Jaggers Verlobte nach einem körperlichen Angriff "erschüttert und untröstlich"

Mick Jaggers Verlobte Melanie Hamrick hat einen traumatisches Erlebnis zu verkraften: Die Ballerina wurde sie im Londoner Nobelviertel Mayfair brutal angegriffen und ausgeraubt.

Melanie Hamrick nach Überfall "untröstlich"

Auf Instagram schildert die 38-Jährige den Vorfall. "Es fällt mir unglaublich schwer, das zu teilen, aber ich wurde heute Abend im Annabels Mayfair körperlich angegriffen", teilte die 38-Jährige ihren Followern mit. "Zwei Leute haben mich von hinten gepackt, und Gott sei Dank sind so viele hilfsbereite Menschen eingeschritten", erzählte Hamrick. Der Angriff soll sich vor dem exklusiven Mitgliederclub am Berkeley Square ereignet haben.