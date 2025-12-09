Lebemann und Rolling-Stones-Frontman Mick Jagger ist 83 Jahre, seine Verlobte Melanie Hamrick 38 Jahre alt. Ihr gemeinsamer Sohn Deveraux geht noch in die Volksschule. Am Montag, 8. Dezember, feierte er seinen neunten Geburtstag. Zu diesem freudigen Anlass gewährte Hamrick auf Instagram persönliche Einblicke in das Familienleben der Jaggers und übermittelte ihrem Sohn auch gleich eine herzergreifende Botschaft.

"So stolz, deine Mama zu sein" Hamrick, die seit einigen Jahren mit dem 82-jährigen Musiker verlobt ist, teilte eine Reihe privater Fotos, die zum Beispiel einen herrlichen Tag am Strand, sportliche Aktivitäten wie Tennis oder Urlaubsszenen zeigen. Für Stones-Fans besonders interessant ist freilich Bild 7: darauf ist nämlich auch Mick Jagger zu sehen, der liebevoll einen Arm um seinen Sohn legt. Es ist überaus selten, dass die Familie Einblicke in ihr Privatleben gewährt.

Zu den Bildern schrieb Hamrick: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Engel!!! Neun Jahre alt heute!!! So stolz, deine Mama zu sein. Jeder Tag ist das wunderbarste Abenteuer mit meinem klugen, wilden, gütigen Dev."