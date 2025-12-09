Nach Hochzeit: Wolfgang Porsche macht Gabriele zu Leiningen zur Geschäftsführerin

Vor wenigen Tagen heiratete Unternehmer Wolfgang Porsche zum vierten Mal. In Salzburg gab er Gabriele zu Leiningen das Jawort. Wie die Zeitung Bild herausgefunden hat, haben sich seither auch im Firmenbuch der CG17 Immobilienverwaltungs GmbH interessante Entwicklungen ergeben.

So ist etwa auf dem Portal wirtschaft.at seit dem 4. Dezember Gabriele zu Leiningen als alleinige Geschäftsführerin des Unternehmens ausgewiesen, einen Tag zuvor schied Wolfgang Porsche als Geschäftsführer aus.

Dieser Schritt kommt aber keineswegs überraschend, denn Gabriele zu Leiningen war bereits seit September 2023 als Kommandatistin an der Firma beteiligt und wurde am 27. November zur Gesellschafterin mit einem Anteil von 35.000 Euro.