Die britische Sängerin und Sixties-Ikone Marianne Faithfull ist am 30. Jänner 2025 im Alter von 78 Jahren in London gestorben. "Mit großer Trauer geben wir den Tod der Sängerin, Songschreiberin und Schauspielerin Marianne Faithfull bekannt", hieß es in einer Stellungnahme.

Faithfull verdankte ihre Berühmtheit in den Sechzigern vor allem ihrer Beziehung mit dem Sänger der Rolling Stones, Mick Jagger (81). Er schrieb 1964 zusammen mit Keith Richards "As Tears Go By" für die damals 17-Jährige. Mit dem Album "Broken English" gelang Faithfull 1979 ein Comeback nach langen Krisenjahren. Der Titelsong wurde ebenso ein Hit wie ihre Coverversion von "The Ballad of Lucy Jordan". Dem "It-Girl" der Sechziger gelang, wie der "Rolling Stone" in einem Nachruf schrieb, "ein erstaunlicher zweiter Akt als Sängerin und Songschreiberin".

Nun verabschiedete sich Jagger mit einem emotionalen Instagram-Post von seiner einst großen Liebe.