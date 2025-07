Michelle und Eric Philippi "viel länger zusammen als die Öffentlichkeit weiß"

"Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Video aufnehmen soll und hoffe sehr, dass ich einigen Menschen damit Mut machen kann." Mit diesen Worten leitete Musiker Eric Philippi ein Instagram-Video ein, in dem er offen über Panikattacken und seine Angststörung spricht. "Ich habe mich sehr lange hinter einer Maske versteckt. Heute ist der Tag, an dem ich sie abnehme", sagt der 28-Jährige in dem Clip. Panikattacken beherrschten demnach lange seinen Alltag. Er habe etwa mit "Herzasen, Atemnot, Zittern, dem Gefühl, Beifahrer im Leben zu sein" gekämpft, so Philippi. Und er habe lange nicht verstanden, dass er nicht "falsch" ist. Viel zu oft würden psychische Erkrankungen nicht ernst genommen werden, so der Musiker. Es sei inzwischen "akzeptabler, sich kaputt zu arbeiten, statt zu sagen: 'Ich kann nicht mehr.'" Er plädiere dafür, "hin- und nicht wegzusehen". Irgendwann habe er angefangen, mit seinem Umfeld über seinen Zustand zu sprechen. Heute gehe es ihm "so gut wie noch nie".