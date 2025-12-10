Nach Gottschalk-Abschied: Michelle Hunziker übernimmt Moderation bei RTL-Show

Nach dem Abschied von Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger von der Sendung "Denn sie wissen nicht, was passiert" hat RTL prominente Nachfolger für die nächste Ausgabe gefunden. An die Stelle des Show-Trios werden am Samstag (13.12., 20.15 Uhr) Moderatorin Michelle Hunziker, das Magier-Duo Ehrlich Brothers sowie Jana Ina und Giovanni Zarrella treten. Dass die Zarrellas dabei sein würden, war schon bekannt, der Rest ist eine Überraschung.

Vor allem mit Michelle Hunziker spannt sich ein inhaltlicher Bogen zu Vorgänger Thomas Gottschalk. Die beiden kennen sich gut - bei "Wetten, dass..?" war sie zeitweise seine Co-Moderatorin. Die 48-Jährige hat mittlerweile viel Show-Erfahrung gesammelt. Im Mai führte sie mit Kabarettistin Hazel Brugger und der Sängerin Sandra Studer durch das ESC-Finale in der Schweiz.

Neue Besetzung zunächst nur für die nächste Ausgabe

Die Ehrlich Brothers gelten als bekanntestes Magier-Duo Deutschlands. Die Brüder Andreas und Chris Ehrlich treten mit aufwendigen Zauber- und Illusionsshows auf.