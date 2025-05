Worüber sich Michelle und Barack Obama im Schlafzimmer streiten

Ex-First-Lady Michelle Obama und ihr Mann Barack streiten sich über die Temperatur im Schlafzimmer. Dieses Thema sei ja für viele Frauen ein "Kampf mit dem Partner", sagte Obama der Komikerin Amy Poehler in ihrem Podcast "Good Hang". Bei ihnen jedenfalls sei es so: "Ihm ist immer kalt."

Michelle Obama scherzte mit Blick auf ihren Mann weiter: "Er hat Angst vor dem Thermostat." Sie sage ihm: "Es ist mir egal, was du tust, rühre nichts in diesem Zimmer an, wenn ich schlafen gehe." Michelle und Barack Obama sind seit 1992 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter - Malia und Natasha .

Obama war von 2009 bis 2017 Präsident der USA. Seine Familie war für ihn nach eigenen Worten stets ein Anker während seiner politischen Karriere. Als US-Präsident habe er "täglich mit Chaos, Krise, Tod, Zerstörung, Naturkatastrophen" zu tun gehabt.

Wohl keine Präsidentin Obama

Übrigens: Malia und Natasha werden Obamas eigener Einschätzung nach nicht in seine Fußstapfen treten. "Michelle hat ihnen so früh eingebläut, dass sie verrückt wären, in die Politik zu gehen", sagte er im Juni 2024 laut dem Promi-Portal People bei einer Spendenveranstaltung in Los Angeles. "Es wird nie passieren." Moderator Jimmy Kimmel sprach bei dem Event auf der Bühne mit Obama und dem damaligen US-Präsidenten Joe Biden. Kimmel fragte Obama laut People unter anderem, welche seiner Töchter die bessere Präsidentin der USA wäre.