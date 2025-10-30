Michael Patrick Kelly: Klare Worte über Zeit mit Kelly Family

Sänger Michael Patrick Kelly ist froh, die Zeit als Kinderstar und den damit verbundenen Druck gut durchgestanden zu haben. "Ich bin dankbar, dass ich die Zeit trotzdem halbwegs heil überstanden habe", sagte er dem Stern.

"Der Druck, so früh auf Bühnen zu stehen, leisten und gefallen zu müssen, war groß." Der 47-Jährige ist der drittjüngste Spross des Musiker-Clans Kelly Family, die mit Liedern wie "An Angel" berühmt wurde.