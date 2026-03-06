Michael Ballack über Tod von Sohn Emilio: "Es ist ein Verdrängungsprozess"

Er versuche im Alltag "durch Sachen, die einen motivieren, Arbeit, die Familie, die anderen Söhne, damit klarzukommen", so Ballack. Das hätten er und seine Familie bisher gut geschafft. "Und dafür bin ich dankbar."

Zahlreiche Nutzer reagierten auf den Clip, in dem der Ausschnitt aus dem Gespräch zu sehen ist. "Es laufen die Tränen runter. Nur Mitgefühl und Support für Michael und Simone, die Geschwister, die Familie", schrieb etwa Moderatorin Marlene Lufen auf Instagram. "Danke Michael für dein Vertrauen und dafür, dass du mir deine Geschichte ein weiteres Mal erzählt hast", kommentierte Basile selbst seinen Post. "Ich respektiere dich sehr. Deine Worte über den Verlust deines Sohnes gehen tief unter die Haut."