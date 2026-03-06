Michael Ballack über Tod von Sohn Emilio: "Es ist ein Verdrängungsprozess"
Fußballprofi Michael Ballack hat im Interview mit Sky sichtlich emotional über den Tod seines Sohnes Emilio gesprochen. In der Sendung "Meine Geschichte - Das Leben von Michael Ballack" entgegnete er auf eine Frage des Moderators Riccardo Basile, wie man lerne, mit einem derartigen Verlust zu leben: "Schwierig. Es ist schwierig. Weil wer so etwas mitmacht... das kann man sich nicht vorstellen, das kann man auch nicht in Worte beschreiben. Es ist ein Verdrängungsprozess. Jeder geht damit anders um." Er würde gerne mehr über Emilio sprechen, könne aber nicht. "Es emotionalisiert mich zu sehr."
Er versuche im Alltag "durch Sachen, die einen motivieren, Arbeit, die Familie, die anderen Söhne, damit klarzukommen", so Ballack. Das hätten er und seine Familie bisher gut geschafft. "Und dafür bin ich dankbar."
Zahlreiche Nutzer reagierten auf den Clip, in dem der Ausschnitt aus dem Gespräch zu sehen ist. "Es laufen die Tränen runter. Nur Mitgefühl und Support für Michael und Simone, die Geschwister, die Familie", schrieb etwa Moderatorin Marlene Lufen auf Instagram. "Danke Michael für dein Vertrauen und dafür, dass du mir deine Geschichte ein weiteres Mal erzählt hast", kommentierte Basile selbst seinen Post. "Ich respektiere dich sehr. Deine Worte über den Verlust deines Sohnes gehen tief unter die Haut."
Emilio Ballack starb im August 2021 im Alter von 18 Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal.
Michael Ballack hatte in der Vergangenheit mit berührenden Worten an seinen Sohn erinnert. "Mein liebenswürdiger Engel, ich erinnere mich an dein Lachen, dein Glück und deine Freude ... Ich erinnere mich an dein Licht ... mit viel Liebe und vielen Emotionen werde ich heute dafür beten, dass deine Seele in Frieden ruht", schrieb er 2022 auf Englisch zu einem Foto seines Sohnes. "Ich halte dich fest an meinem Herzen." Er bete auch für Emilios Brüder.
Er und seine frühere Frau Simone Ballack haben noch zwei gemeinsame Söhne - Louis und Jordi.
