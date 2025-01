Melanie Griffith über Mama Tippi Hedren: Mit 95 "glücklich und gesund"

Tippi Hedrens Auftritt in Alfred Hitchcocks "Die Vögel" (1963) ist unvergesslich. Der Horror-Klassiker, in dem Vogelschwärme ein Dorf und seine Bewohner attackieren, machte die Schauspielerin über Nacht zum Star. Hedren war damals 33 Jahre alt. Am 19. Jänner feierte die Hollywood-Ikone ihren 95. Geburtstag.