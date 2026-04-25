Nach Beauty-Pfusch: Melanie Griffiths neues Gesicht sorgt für Spekulationen

Melanie Griffith zählt zu jenen Stars, die sich offen zu kosmetischen Eingriffen bekennen. Seit einer Weile scheint die Leinwand-Ikone jedoch auf Filler zu verzichten - und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Schauspielerin machte in der Vergangenheit keinen Hehl daraus, auf Filler zurückgegriffen zu haben. Sie verriet aber auch, warum sie sich schließlich entschieden hat, sich von diesen zu verabschieden.

Warum Melanie Griffith ihre Filler auflösen ließ 2017 erzählte Griffith, dass sie Anfang 50 um das Jahr 2010 damit anfing, sich Filler spritzen zu lassen, um den Zeichen der Hautalterung entgegenzuwirken. "Ich hasste, was mit mir passierte", sagte sie gegenüber Porter. Sie habe es aber übertrieben, ohne zu merken, dass es vielleicht etwas zu viel des Guten war. Die Filler begannen, ihrer Karriere zu schaden. "Ich merkte es erst, als die Leute sagten: 'Oh mein Gott, was hat sie nur getan?'", erinnerte sich Griffith, die wegen ihres durch kosmetische Eingriffe veränderten Aussehens zum Teil herbe Kritik für ihr "verpfuschtes" Gesicht einstecken musste. Dies habe dazu geführt, dass sich die heute 68-Jährige dazu entschied, den gesichtsaufpolsternden Fillern zu entsagen. "Ich war so verletzt, dass ich zu einem anderen Arzt ging, der all das entfernt hat, was die erste Ärztin verpfuscht hat. Hoffentlich sehe ich jetzt wieder normaler aus", so Griffith damals.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gisela Schober/Getty Images Melanie Griffith im Jahr 2018

Die Entscheidung dürfte sie nicht bereut haben. Vorher-Nachher-Bilder zeigen, dass die Schauspielerin ohne Gesichtsfiller wesentlich natürlicher und jugendlicher wirkt als noch vor einigen Jahren - auch wenn es so wirkt, als würde sie schon noch ein wenig mit Botox nachhelfen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kevin Winter/FilmMagic/Getty Images Melanie Griffith im Jahr 2024