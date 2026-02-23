Melania Trump: Song-Auswahl als Seitenhieb auf Donald?

Melania Trump hat einen Instagram-Post mit einem Lied von Bad Bunny unterlegt - wenige Wochen, nachdem ihr Mann über den Latin-Superstar und dessen Auftritt beim Super Bowl geschimpft hatte.

Die Frau des US-Präsidenten teilte am Samstag einen Clip mit Fotos von einem Kleid, welches sie vergangenes Jahr bei der zweiten Amtseinführung ihres Mannes getragen und nun an ein Museum gestiftet hatte. Unterlegt war der Post mit dem Bad Bunny-Hit "DtMF".