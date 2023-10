"Mein Traum": Zooey Deschanels Verlobter schickte ihr beim 1. Date Ablaufplan

Die Hollywood-Schauspielerin ("New Girl") und der Kanadier, der durch seine TV-Show "Property Brothers" bekannt wurde, gingen bei ihrem ersten Rendezvous gemeinsam in ein Restaurant, dann in einen Escape Room und schlie√ülich Karaoke singen. "Ich hatte tats√§chlich nie zuvor einen Escape Room besucht", sagte Deschanel. In einem "Escape Room" m√ľssen Besucher Gegenst√§nde suchen und R√§tsel l√∂sen, um den Raum wieder verlassen zu k√∂nnen. "Beim ersten Mal war ich nicht so gut, um ehrlich zu sein, aber inzwischen bin ich ziemlich ge√ľbt", erkl√§rte die Schauspielerin.