Meghan & Harry: So teuer werden ihre Flitterwochen

Der erste Teil der Super-Duper-Luxus-Reise soll nach Namibia gehen. Harry und seine Meghan haben ja schon ihren ersten Liebestrip nach Botswana absolviert – das grenzt an das schöne Namibia. Danach fliegen sie angeblich mit dem Privatjet weiter auf die Seychellen. Dort haben übrigens auch sein Bruder William und Herzogin Kate geflittert.

"Harry und Meghan werden in einem Multimillionen-Dollar-Anwesen residieren, samt Privatkoch, Chauffeur und Massage-Therapeut", so tratscht der Informant munter weiter. Eh schön!

Apropos Bruder William: Der wurde jetzt für die jährliche Auszeichnung "Celebrity Dad of the Year" (Promi-Vater des Jahres) nominiert. Übung hat er ja genug, wurde er doch vor wenigen Wochen zum dritten Mal Papa. Aber die Konkurrenz schläft nicht – auch "The X Factor"-Boss Simon Cowell ist nominiert.