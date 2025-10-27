Insider berichten, Kelly übernachte derzeit fast täglich bei Fox und kümmere sich intensiv um das Baby. "Sie verhalten sich wie ein Paar, haben das Ganze aber nicht offiziell gemacht oder mit einem Label versehen“, so die Quelle. Offiziell haben die beiden ihren aktuellen Beziehungsstatus also noch nicht bestätigt. Ob Fox den Rapper auf seiner bevorstehenden "Lost Americana Tour" begleiten wird, sei bislang offen.

Hollywood-Star Megan Fox (39) und Musiker Machine Gun Kelly (35) scheinen nach ihrer jüngsten Trennung erneut zueinanderzufinden. Laut dem US-Magazin People verbringen die beiden derzeit viel Zeit miteinander – vor allem wegen ihrer im März geborenen Tochter Saga Blade .

Die gemeinsame Elternschaft soll für das einstige On-off-Paar eine neue Nähe geschaffen haben. "Megan ist sehr glücklich darüber, wie er sich für sie und das Baby engagiert“, verrät ein Insider dem Magazin. "Sie stellen das Baby an die erste Stelle und das hat sie auf vielfältige Weise einander näher gebracht.“

Turbulente Beziehung

Fox und Kelly lernten sich 2020 bei Dreharbeiten zu "Midnight in the Switchgrass" kennen. Ihre öffentlichkeitswirksame Beziehung galt seit jeher als leidenschaftlich und unkonventionell – das Paar sprach beispielsweise von einer "spirituellen Verbindung" und sorgte mit ungewöhnlichen Ritualen, wie dem gegenseitigen Trinken von Blut, für Schlagzeilen. Im Januar 2022 folgte eine Verlobung, der jedoch keine Hochzeit folgte. Kurz vor der Geburt von Saga Blade trennten sich die beiden im November 2024. Auch davor kam es immer wieder zu kurzzeitigen Trennungen des Paares.

Saga Blade ist das erste gemeinsame Kind der beiden. Kelly hat aus einer früheren Beziehung mit Emma Canon eine 16-jährige Tochter namens Casie. Fox bringt drei Söhne aus ihrer Ehe mit Schauspieler Brian Austin Green mit: Noah (12), Bodhi (11) und Journey (9).