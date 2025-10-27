Chris Martin: Ist sie die neue Frau an seiner Seite?

Nach fast acht Jahren Beziehung mit Schauspielerin Dakota Johnson (36) ist Coldplay-Sänger Chris Martin wieder am Single-Markt vertreten. "Ihre Beziehung ist schon lange vorbei, sie haben nur noch nicht herausgefunden, wie sie es offiziell machen sollen", wird eine Quelle von der Daily Mail zitiert. Und im Magazin People verrät ein Insider: "Diesmal fühlt es sich endgültig an." Doch der 48-Jährige scheint bereits wieder an einer neuen Liebe zu basteln. Gerüchten zufolge soll Schauspielerin Sophie Turner die neue Frau an seiner Seite sein. Die beiden trennt ein Altersunterschied von 19 Jahren.

Auch Sophie Turner ist wieder Single Laut Daily Mail soll es zu einem geheimen Turtel-Treffen zwischen Martin und Turner gekommen sein. Dieses Date soll bereits wenige Tage nach Turners Trennung des britischen Aristokraten Peregrine Pearson (30) stattgefunden haben. Denn auch dieses Liebeskapitel scheint nun endgültig abgeschlossen zu sein. Turner und Pearson waren knapp zwei Jahre zusammen und galten als glamouröses Paar auf roten Teppichen und Festivals. Doch nach einer Hochzeitsfeier Ende September kam offenbar das Aus – nachdem es im Sommer mehrfach Krisenmeldungen und Versöhnungen gegeben hatte.