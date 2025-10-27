Weiße Blumen, Kerzen und ein Kniefall: Der US-Schauspieler und Musiker Rudy Mancuso (33, "The Flash") hat um die Hand von "Riverdale"-Star Camila Mendes (31) angehalten.

Das frisch verlobte Paar postete mehrere Fotos vom Moment des Antrags auf Instagram. "Mit meinem besten Freund verlobt", schrieben sie dazu.