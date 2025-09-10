Matthias Schweighöfer rasselte durch Führerscheinprüfung

Er genießt stundenlange Autofahrten mit seiner Freundin an seiner Seite. Die Anfänge des Autofahrers Matthias Schweighöfer verliefen jedoch stockend: "Meinen Führerschein habe ich mit 18 gemacht - bei der Theorie bin ich beim ersten Mal durchgefallen", sagte der 44-Jährige der Bild-Zeitung. Die Straßenverkehrsregeln bereiten ihm inzwischen offenbar keine Probleme mehr. Er sei ein ruhiger Fahrer, "der nicht unnötig aufs Gas drückt".

Sehr gerne sitzt er mit seiner Freundin Ruby O. Fee im Auto: "Autofahren ist wie eine gute Therapiestunde. Ruby und ich könnten stundenlang irgendwo hinfahren. Wir führen eine gute Kommunikation. Manchmal schweigen wir auch einfach nur im Auto. Das ist dann eine gute Stille." Der Schauspieler hat auch Musiktipps für eine Spritztour in "einer lauen Sommernacht mit offenem Fenster": "Brasilianischer Jazz, Bon Iver, auch mal Hiphop. Oder ein Coldplay-Album!"