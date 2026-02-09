Stars

Matthias Reim äußert sich deutlich über mögliches Karrierenende

Ein älterer Mann in Fliegerjacke steht in einer beleuchteten Halle vor einem großen Luftschiff.
Reim wurde 1990 mit dem Lied "Verdammt, ich lieb' Dich" berühmt.
09.02.26, 08:44

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Schlagerstar Matthias Reim denkt eigenen Angaben zufolge nicht an ein Karriereende. 

"Ich höre nicht auf", sagte Reim in einem am Sonntag auf der Plattform Instagram veröffentlichten Video. "Ich bleibe auf der Bühne, solange ich stehen kann", sagte Reim. Und selbst wenn er nicht mehr stehen könne, dann rolle er eben auf die Bühne. Er könne sich nicht vorstellen, dass er das Schönste, was er im Leben habe, jemals lassen werde, sagte der am Bodensee lebende 68-Jährige.

Alfons Haider verrät seine liebsten Opernballgäste der letzten Jahrzehnte

Reim wurde 1990 mit dem Lied "Verdammt, ich lieb' Dich" berühmt. Anlässlich des 35-jährigen Jubiläums hatte Reim 2025 eine Tournee für 2026 angekündigt. Zwischen Mai und Ende Dezember will der Sänger auf Tour gehen.

Agenturen  | 

Kommentare