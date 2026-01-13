Matt Damon: "Meine Frau fand Ben Affleck einst süßer als mich"

Oscar-Preisträger Matt Damon erzählt, dass seine Ehefrau einst seinen Freund Ben Affleck attraktiver gefunden habe als ihn. "Ich glaube, ich hatte ihre beste Freundin aus der Highschool kennengelernt und dabei kam heraus, dass die beiden zusammen "Good Will Hunting" gesehen hatten", schilderte der 55-Jährige in der "Howard Stern Show".

Die Freundin seiner Frau habe damals nach dem Film gefunden, "dass ich der Süßere bin, während sie fand, dass Ben der Süßere ist", sagte Damon mit Blick auf seine heutige Ehefrau Luciana Barroso. Zu der Zeit seien er und Barroso "vermutlich ein paar Monate" zusammen gewesen.