Marokkos König erstmals seit Corona-Erkrankung öffentlich aufgetreten

Marokkos König Mohammed VI. hat sich erstmals seit seiner Corona-Erkrankung wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Der 58-jährige Monarch nahm am Sonntag an einem Festmahl anlässlich des islamischen Opferfestes im königlichen Palast in Sale bei Rabat teil, wie die staatliche Nachrichtenagentur MAP berichtete. Aufnahmen im öffentlichen Fernsehen zeigten den König, der ein gelbes Gewand trug und dünner wirkte, beim Gebet neben seinem Sohn und seinem Bruder.

Laut MAP leitete König Mohammed die Gebete und "fuhr dann mit dem Opferritual fort". Die Zeremonie fand demnach wegen der Corona-Einschränkungen "unter Ausschluss der Öffentlichkeit und mit sehr begrenzter Beteiligung" statt. In Marokko ist der Islam Staatsreligion und der König gilt als "Befehlshaber der Gläubigen".