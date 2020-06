Marokkanischer König am Herzen operiert

Der marokkanische König Mohammed VI. ist am Herzen operiert worden. Bei dem 56-Jährigen sei eine Herzrhythmusstörung behoben worden, zitierte am Sonntagabend die staatliche Nachrichtenagentur MAP das Ärzteteam des Monarchen. Der Eingriff in der Palastklinik zur Beseitigung eines sogenannten Vorhofflatterns sei ein "voller Erfolg" gewesen. Der normale Herzrhythmus sei wiederhergestellt.