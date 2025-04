Melissa Joan Hart wurde in ihrer Jugend durch ihre Rolle in "Sabrina - total verhext" (1996-2003) quasi über Nacht zum Star. Auch wenn sie beruflich nie wieder an ihre Erfolge von damals anknüpfen konnte, dürfte ihre Darstellung der Halbhexe Sabrina Spellman vor allem all jenen, die in den 1990er-Jahren aufgewachsen sind, in Erinnerung geblieben sein. Hart stand selbst bereits als Kleinkind für Werbespots vor der Kamera und drehte mehrere Kinofilme. Im deutschsprachigen Raum wurde sie in den 90er-Jahren neben "Sabrina" vor allem durch die Sitcom "Clarissa" bekannt.