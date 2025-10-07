Schicksalsschlag: Tochter von Milliardär Reinhold Würth überraschend gestorben

Der deutsche Milliardär Reinhold Würth und seine Frau Carmen trauern um ihre älteste Tochter. Marion Würth ist im Alter von 66 Jahren unerwartet verstorben. Laut Heilbronner Stimme starb sie am 3. Oktober in Folge eines gesundheitlichen Schicksalsschlags.

Familie Würth nimmt Abschied

"Du warst so geerdet und jetzt bist Du auf dem Weg in den Himmel - ohne Dich wären wir nicht, wer wir sind", zitiert Focus aus der Todesanzeige der Familie. Die Trauerfeier soll im engsten Kreis stattfinden. Ort und Datum wurden nicht genannt.