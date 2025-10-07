Schicksalsschlag: Tochter von Milliardär Reinhold Würth überraschend gestorben
Zusammenfassung
- Marion Würth, älteste Tochter von Reinhold und Carmen Würth, ist im Alter von 66 Jahren unerwartet verstorben.
- Die Familie Würth nimmt in einer privaten Trauerfeier Abschied und würdigt Carmen in einer Todesanzeige.
- Marion Würth leitete den Bio-Bauernhof Hofgut Hermersberg, ihre Söhne arbeiten im Familienunternehmen Würth.
Der deutsche Milliardär Reinhold Würth und seine Frau Carmen trauern um ihre älteste Tochter. Marion Würth ist im Alter von 66 Jahren unerwartet verstorben. Laut Heilbronner Stimme starb sie am 3. Oktober in Folge eines gesundheitlichen Schicksalsschlags.
Familie Würth nimmt Abschied
"Du warst so geerdet und jetzt bist Du auf dem Weg in den Himmel - ohne Dich wären wir nicht, wer wir sind", zitiert Focus aus der Todesanzeige der Familie. Die Trauerfeier soll im engsten Kreis stattfinden. Ort und Datum wurden nicht genannt.
Carmen Würths Eltern und ihre Geschwister Markus und Bettina sowie der Rest der Familie verabschieden sich in "Liebe und Dankbarkeit."
Marion Würtz führte bis zu ihrem Tod den Bio-Bauernhof "Hofgut Hermersberg". Ihre beiden erwachsenen Söhne arbeiten für das Unternehmen ihres Großvaters Reinhold Würth.
Der Neunzigjährige ist ein deutsch-österreichischer Unternehmer, Milliardär und Kunstmäzen. Ab 1954 baute Würth, der als "Schraubenkönig" bekannt ist, das Schrauben-Handelsunternehmen Würth zum internationalen Marktführer in der Befestigungs- und Montagetechnik auf.
