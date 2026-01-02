"Alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann": Marijke Amado war in den 1980er- und 1990er-Jahren eines der bekanntesten Gesichter im deutschen Fernsehen. Als Moderatorin der "Mini Playback Show" begeisterte sie wöchentlich Millionen Zuschauer, ihre knalligen Outfits und ihre Witze waren genauso legendär wie die Zauberkugel. Acht Jahre lang führte sie durch die Hauptabendshow, 1998 war dann aber plötzlich Schluss, Amado wurde durch Jasmin Wagner alias Blümchen ersetzt. Den wahren – und schockierenden – Grund, wieso die Verantwortlichen die Niederländerin feuerten, verriet die heute 71-Jährige nun in einem Interview mit der Zeitschrift Bild.

"Als die ersten Falten kamen ..." Aufgrund ihres Alters musste Amado die Show verlassen, erzählt sie. "Als die ersten Falten kamen, hieß es: 'Verschwinde!'", findet sie im Interview deutliche Worte. Für Amado war der Wechsel nicht nur ein Schock, sondern auch eine schmerzliche Erfahrung von Altersdiskriminierung. Doch der Erfolg der Sendung ließ sich mit der neuen Besetzung nicht fortsetzen: Die damals 18-jährige Wagner kam beim Publikum nicht an, noch im selben Jahr wurde die "Mini Playback Show" eingestellt. Für Amado bedeutete dieser Einschnitt nicht nur das Ende ihrer TV-Karriere, sondern auch eine harte persönliche Zeit. Sie verlor nicht nur ihr Einkommen, sondern kurz darauf auch ihren Vater.