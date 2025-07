Mariah Careys knapper Kommentar zur Bezos-Megahochzeit

Sánchez postete auf ihrem Instagram-Konto ein Foto von der Hochzeitsparty auf der Insel San Giorgio in Venedig. Dazu schrieb sie das Datum 06/27/2025 mit einem Herz. Ihren Namen änderte sie in Lauren Sánchez Bezos.

Wie in einem Tiktok-Clip zu sehen ist, antwortet Carey auf die Frage eines Paparazzis nach ihrer Meinung zur Hochzeit kurz und knapp mit: "Ich war nicht dabei." Der Paparazzi wollte daraufhin wissen: "Waren Sie etwa nicht eingeladen?", woraufhin Carey - trotzdem offenbar gut gelaunt - entgegnete: "Oh, fang nicht so an."